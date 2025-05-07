İSTANBUL (AA) - Kariyer.net, İstanbul ve çevresinde ikamet eden 1500'ün üzerinde çalışan ile gerçekleştirdiği araştırmada, Marmara bölgesindeki çalışanların önemli bir kısmının deprem endişesiyle taşınmayı planladığını ortaya koydu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma, çalışanların yüzde 57'sinin deprem sonrası tedirginlik yaşadığını, sadece yüzde 7’sinin ise kendisini güvende hissettiğini gösterdi.

Araştırmaya göre Marmara'daki çalışanların yaklaşık yüzde 80'i deprem nedeniyle endişe taşıyor. Katılımcıların yüzde 82'si sürekli iş yerinde çalıştığını belirtirken, yüzde 70'ten fazlası hibrit modeli tercih ettiğini ifade etti.

Deprem kaygısıyla taşınmayı düşünenlerin oranı yüzde 35 olurken, taşınmayı düşünmeyenlerin yaklaşık yüzde 33'ü bulundukları bölge ve binaların altyapısına güvendiklerini bildirdi. İstanbul'da yaşam maliyeti ile deprem riskinin birleşmesi, çalışanlar açısından uzaktan çalışmanın önemini artırıyor.

- İş yerlerinin deprem dayanıklılığına güven az

Araştırmaya katılanların yüzde 38'i iş yerlerinin depreme dayanıklı olduğunu düşünürken, yüzde 17'si iş yerinin dirençli olmadığını, yüzde 40'a yakını ise emin olmadığını belirtti.

Şirketlerin deprem sonrası aldığı önlemleri yeterli bulmayanların oranı yüzde 55'i aşarken, bu adımları yetersiz bulan katılımcıların çoğu çözümlerin sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

Afet eğitimi veya semineri, çalışanların en çok talep ettiği adımlar arasında yer aldı. Katılımcıların yüzde 76'sı deprem öncesi herhangi bir eğitim veya seminer verilmediğini, yüzde 60'ı bu tür eğitimlere ihtiyaç duyduğunu, yüzde 65'ten fazlası ise şirketinde afet planı bulunmadığını aktardı.

- "Düzenli afet tatbikatları yapmasının oldukça kritik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, şirketlerin çalışanlarının psikolojik güvenliğini göz önünde bulundurarak afet planları oluşturmasının ve düzenli afet tatbikatları yapmasının oldukça kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Uysal, şirketlerin çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sunmaları için onların sadece fiziksel değil, psikolojik güvenliklerini de göz önünde bulundurmaları gerektiğini aktardı.

Şirketlerin çalışanlarına afet eğitimleri sunması ve onlara afet sonrası moral ve psikolojik destek sağlaması gerektiğini vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Kariyer.net olarak, bu araştırma ile şirketlerin ve İnsan Kaynakları profesyonellerinin bu konuda daha fazla sorumluluk almasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın sadece fiziksel değil, duygusal güvenliklerini de gözetmek, işgücü sağlığını ve verimliliğini artıracaktır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, şirketlerin sadece yasal yükümlülüklerini yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda çalışan bağlılığını ve uzun vadeli başarıyı pekiştirecektir. Dolayısıyla devamlılık, şirket hafızası ve iş sürekliliği politikaları açısından şirketlerin bu konudaki sorumluluğunu göz önüne alması önemli diyebiliriz."