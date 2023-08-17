17 Ağustos 1999'da Saat 03.02'de Meydana Gelen Ve Merkez Üssü Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Olan 7,4 Büyüklüğündeki Deprem, Marmara Bölgesi'nde Ve Ankara'dan İzmir'e Kadar Geniş Bir Alanda Hissedilmişti.

Türkiye'nin Yakın Tarihini Derinden Etkileyen En Önemli Olaylardan Biri Olan 17 Ağustos 1999'da Meydana Gelen Depremde, Resmi Raporlara Göre 17 Bin 480 Kişi Öldü, 23 Bin 781 Kişi Yaralandı. 285 Bin 211 Ev, 42 Bin 902 İş Yeri De Hasar Gördü.

Felaketin Ardından Yaklaşık 16 Milyon İnsan Depremden Değişik Düzeylerde Etkilenirken O Depremin Üzerinden Tam 24 Yıl Geçti.