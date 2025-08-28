MasterChef Türkiye 2025 sezonunda ana kadroya giren 4. yarışmacı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan programın 27 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın tadımı sonrasında ana kadroya giren isim açıklandı.

MasterChef’te ana kadroya kim girdi? (27 Ağustos 2025)

MasterChef’in 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde ana kadroya giren 4. yarışmacı Nisa Nur Demirel oldu. Genç yarışmacı şeflerden tam not alarak ana kadroya katılmayı başardı.

MasterChef Nisa kimdir?

Ana kadroya giren Nisa Nur Demirel, 24 yaşında ve İstanbul’dan yarışmaya katılıyor. Asıl mesleği aşçılık olan Nisa, bir İtalyan restoranında makarnacı olarak çalışıyor. Yarışmaya katıldığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Nisa, güçlü performansıyla şeflerin beğenisini kazandı.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu?

Programda bu hafta eleme potasına giren ilk yarışmacılar kırmızı takımdan İrem ve Mert oldu. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde ana kadroya girmek için mücadele edecek diğer yarışmacılar da merak konusu.