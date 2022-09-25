Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

Ayrılık kararını Wanda Nara paylaşmıştı

Ayrılık mesajında Wanda Nara, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Wanda Nara, ayrılık kararı sonrası kendisine gelen tepkilere karşılık; "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün." şeklinde yanıt vermişti.

Icardi açıklama yapmamıştı

Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi ise alınan ayrılık kararı sonrası açıklanmada bulunmamıştı.

Icardi, barıştığını duyurdu

Arjantinli golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Wanda Nara ile yeniden barıştıklarını duyurdu. Icardi, yaptığı paylaşımda Portekizce 'Te amo toxi' ifadelerini kullanırken bu cümle Türkçe'de 'seni seviyorum' anlamına geliyor.