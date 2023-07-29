Galatasaray sonunda Icardi'sine kavuştu.

Arjantinli yıldızı ve ailesini taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Icardi'yi yoğun bir taraftar grubu karşıladı.

"Geri döndüğüm için mutluyum"

Uçaktan indikten sonra başkan vekili Erden Timur ile kucaklaşan Mauro Icardi, "Geri döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray taraftarını çok seviyorum"

Icardi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarıda başlamış olan partinin devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki sezonun daha iyi olması gerekiyor. Daha da iyi olmak için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray taraftarını çok seviyorum."