Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs 2025 enflasyon verilerine göre, en yüksek fiyat artışı posta hizmetlerinde yaşandı.

Posta hizmetleri, ay boyunca yüzde 17,76 oranında zamlanarak zirvede yer aldı.

Fiyat artışında posta hizmetlerini;

Yüzde 11,52 ile çocuk giyim,

Yüzde 9,77 ile evcil hayvan ürünleri,

Yüzde 9,03 ile kadın giyim, Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdü... İçeriği Görüntüle

Yüzde 8,92 ile şarküteri ürünleri,

Yüzde 8,26 ile taze meyveler

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Yüzde 7,46 ile makarna çeşitleri izledi.

Mayıs Ayında En Çok Ucuzlayan Ürün: Yumurta

Mayıs ayında fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 18,81 ile yumurta oldu. Onu sırasıyla;

Yüzde 18,58 ile taze sebzeler,

Yüzde 6,7 ile taze balık,

Yüzde 3,73 ile tavuk eti,

Yüzde 3,56 ile şehirler arası kara yolu yolcu taşımacılığı takip etti.

TÜİK’in verileri, tüketici fiyatlarındaki değişimi gözler önüne sererken, özellikle gıda ürünleri ve ulaşım sektöründe dikkat çekici hareketlilik yaşandığını ortaya koydu.