Fuar alanında her yaştan katılımcıya hitap eden çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler arasında özellikle çocukların heyecanla beklediği Maysa ve Bulut gösterisi büyük ilgi gördü.

KAFUM Fuar Alanı'nda sahnelenen Maysa ve Bulut gösterisi, sevilen çizgi film karakterleriyle çocuklara eğlenceli ve öğretici anlar yaşattı. Gösteri sırasında çocuklar kadar ebeveynler de kahkahalara ve coşkulu alkışlara katıldı.

Ebeveynler, çocuklarının hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlayan bu tür etkinliklerin fuarın en değerli anları arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, bu tür etkinliklerle dolu bir fuar organize eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

Editör: Yunus Firdevsoğlu