“MBA okulları, geleceğin liderlerini yetiştirmek için 6-7 Ocak’ta bütün kampüslerinde 4,5,6,7 ve 8.sınıf öğrencilerine yönelik bursluluk sınavı düzenledi..

Binlerce öğrencinin katıldığı “MBA OKULLARI Bursluluk Sınavı”nda öğrencilerin ve velilerin heyecanları görülmeye değerdi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan MBA Okulları Kampüs Müdürü Muhammed Kasap Sınava katılan bütün öğrencilere başarılar dileriz. Dedi.

Sınava girecek öğrenciler ve velileri ise duygularını Aksu haber ile paylaştı.

Sınav, başarılı ve yetenekli öğrencilere mükemmel bir eğitim fırsatı sunmayı amaçlıyor.