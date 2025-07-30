Alevlerin hızla yayıldığı bölgelerde tahliye ve söndürme çalışmalarına katılan MEB Arama ve Kurtarma Birimi personelleri, zorlu koşullara rağmen Yeşil Vatan'ı korumak için büyük bir özveriyle çalıştı.

Yangınlardan etkilenen yerlerde vatandaşların güvenli alanlara tahliyesini sağlayan ekipler, aynı zamanda yangının ilerlemesini durdurmak adına ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde söndürme çalışmalarına destek verdi.

Eğitim camiasının gönüllü arama kurtarma gücü olan ekipler sadece afet sonrası değil, afet anında da sahada aktif olarak yer aldı. Eğitimcilerden oluşan bu gönüllü ekipler, Yeşil Vatan'ın korunması için sadece eğitimci kimlikleriyle değil, sahadaki mücadelesiyle de örnek bir duruş sergiledi.