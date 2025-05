Kahramanmaraş İstiklalspor’un 2. Lig yolculuğu, sadece bir takımın değil, küllerinden doğan bir şehrin hikâyesidir.

“Benim bir hayalim var” demişti başkan…

Ve o hayal, dün Antalya’da gerçek oldu.

Kahramanmaraş İstiklalspor, dün oynanan final maçının ardından 2. Lig’e yükseldi ve şanlı kupayı kaldırdı. Bu yalnızca bir sportif başarı değil; inancın, emeğin, dayanışmanın ve Kahramanmaraş’ın küllerinden doğuşunun simgesidir.

Başkan Gaffar Akarca ve ekibi bu yolculuğa bir hayalle çıktılar. Her maç sonunda, her açıklamasında o inancı tekrar tekrar dile getirdiler. “Biz başaracağız” dediler… ve başardılar.

İlk yılında Türkiye’de tur atlayan nadir takımlardan biri oldular. Elbette bu başarı, sadece sahadaki 11 futbolcunun değil; arkasında duran büyük bir iradenin, samimi bir şehrin, desteğini esirgemeyen sanayicilerin, yöneticilerin ve yürekli taraftarların eseridir. En başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in, Kahramanmaraşlı sanayicilerin ve takımın başındaki vizyoner yönetici Gaffar Akarca’nın ve ekibinin özverisi bu tabloyu ortaya çıkardı.

Dünkü maçta Kahramanmaraş’tan ve çevre illerden otobüslerle, özel araçlarla yola çıkan binlerce taraftar Antalya’daki stadyumu adeta kırmızı-beyaza boyadı. 15 bin kişiyle oluşturulan o atmosfer, Türkiye Futbol Federasyonu’nun dahi dikkatini çekti. Sadece bir maç değil, bir memleket seferberliğiydi bu.

Hayal edin…

Bir şehir: Stadyumu yok, sosyal tesisleri yok, yerle bir olmuş bir şehir.

Ama o şehirde inanç var, birlik var.

Ve o şehrin evlatları, takımlarını yalnız bırakmadılar. Kahramanmaraş’ın cesur yürekli insanları, tribünde omuz omuza vererek, bir an bile susmadan tezahüratlarla takımına destek verdi.

Siyaset üstü bir dayanışma da vardı tribünlerde. MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, AK Parti Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karadutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, iş dünyasından Hanefi Öksüz, Mustafa Narlı ve daha nice gönül insanı bu tarihi ana tanıklık etti.

Ayrıca şehrin birçok iş insanı, sanayicisi ve bürokratı bu başarı yolculuğunda taşın altına elini koydu. Özellikle de her daim takımın arkasında duran, her fırsatta desteklerini hissettiren Kahramanmaraş Valisi Sayın Mükerrem Ünlüer’e de yürekten bir teşekkür borcumuz var.

Bu süreçte, şehrin sesi olan ve başarı hikâyemizi ekranlara taşıyan Aksu TV ve yönetim kuruluna da özel bir teşekkür etmek gerekiyor. Özellikle Aksu TV Genel Müdürü Sayın Cüneyt Beyit, gerek yayınlarıyla gerek desteğiyle bu sürece önemli katkı sunmuştur. Takımın ve şehrin duygusunu Türkiye’ye duyuran bu medya desteği asla unutulmayacaktır.

Ve elbette Kahramanmaraş’ın basını…

Onlar olmadan bu başarı hikâyesi eksik kalırdı. Zorlu günlerde, hem saha içinde hem saha dışında takımın sesi oldular; kalemleriyle, kameralarıyla, haberleriyle, yorumlarıyla İstiklalspor’un mücadelesini en ön saflardan duyurdular. Gece gündüz demeden, samimiyetle ve büyük bir fedakârlıkla şehrin nabzını tutan bu basın mensupları, gerçek birer kahramandır. Onlar olmasa, bu büyük sevda, bu ortak hayal bu kadar güçlü yayılmazdı. Basınımızla gurur duyuyor, onların emeği ve desteği için sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Bazıları “yanındayız” mesajlarıyla yetinirken, gerçekten memleket sevdalısı olanlar tribündeydi. Kimileri bir “yanındayız” tweet’iyle görevini tamamladığını sanıp hafta sonu tatiline, pikniğine çıktı; ama bazıları o tribünlerde ter döken gençlerle aynı heyecanı yaşadı.

Ve bugün, takımımız kupayla Kahramanmaraş’a döndüğünde ilk durakları 6 Şubat Şehitliği oldu. O kupayı depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize götürdüler. Dua ettiler, selam verdiler… Unutmadıklarını gösterdiler.

Bu başarıda sosyal medyada ses olan, her paylaşımıyla halkı harekete geçiren, “fenomen” denilen ama aslında bu şehrin evladı olan gençlerin de katkısı büyüktür. Anlık görüntüler, canlı yayınlar, destek çağrılarıyla adeta dijital bir tribün kurdular. Kimileri onları “para göz” diye anarken, onlar memleket için gövdelerini ortaya koydular.

Ayrıca bu yolculukta manevi desteğini esirgemeyen; Kahramanmaraşlı eski futbolcu, nam-ı diğer Şifo Mehmet — Mehmet Özdilek’e, futbolun içinden gelen bir ses olarak heyecanımıza ortak olan kıymetli yorumcu ve eski hakem Bünyamin Gezer’e de gönülden teşekkür ederiz.

Ve elbette bir teşekkürü de, işlerini ve seferlerini iptal ederek taraftarları Antalya’ya ulaştıran Kahramanmaraşlı otobüs ve minibüs firmaları fazlasıyla hak ediyor. Sizlerin desteği, sadece bir ulaşım değil; bu başarıya atılmış güçlü bir imzadır.

Bu zaferde; takım kaptanından sağlık ekibine, akreditasyondan malzemeciye, forma hazırlayanından sosyal medya ekibine kadar herkesin alın teri var. Hepsine minnetle…

Ve elbette… Gaffar Akarca.

Bu takım sana yakıştı Başkan.

Hayalinle yola çıktın, inandırdın, omuz verdin, başardın.

Bu bir şampiyonluk değil sadece…

Bu, ayağa kalkmaya yeminli bir halkın yeniden yazdığı destandır.

Bu, inananların zaferidir.

“Şimdi sıra 2. Lig’de…”

Mecit Bayton