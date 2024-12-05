İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle hayata geçirdiği "Eğitimle Daha İyiye" projesi kapsamında, eğitimci, tasarımcı ve sanatçı Bager Akbay'ı Gaziantep ve Hatay'da çocuklarla bir araya getirdi.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, TEGV iş birliğiyle geçen yıl hayata geçirdiği "Eğitimle Daha İyiye" projesiyle deprem bölgesindeki çocukların yanında olmaya devam ediyor.

Proje kapsamında TEGV'in mobil öğrenim birimi olan tam donanımlı 4 adet Ateşböceği eğitim tırının yapım ve işletme sponsorluğunu üstlenen MediaMarkt, Bilişim ve Tasarım Mucitleri Ateşböceği Öğrenim Birimleri'nde çocuklara özel bir etkinlik düzenledi.

Eğitimci, tasarımcı ve sanatçı Bager Akbay, Gaziantep ve Hatay'da çocuklarla bir araya gelerek yapay zeka atölyeleri gerçekleştirdi. Atölye kapsamında Akbay, her biri dörder buçuk saat süren yapay zeka atölyelerinde çocuklara yapay zekanın neleri yapabildiği ve neleri yapamadığı konusunda genel bilgiler aktarırken, çocuklar yapay zekanın genel kavramları, etiği ve sosyal etkileri üzerine düşünerek tartışma olanağı buldu.

MediaMarkt, "Eğitimle Daha İyiye" projesi ile 1'i Düş Gezgini, 1'i Bilim, 2'si Bilişim ve Tasarım Mucitleri olmak üzere 4 adet tam donanımlı Ateşböceği eğitim tırında çocuklarla bir araya geliyor.

Bilişim ve Tasarım Mucitleri Ateşböceği'nde, çocuklar kodlama platformları ve robotik setlerle algoritmik düşünme, tasarım ve kodlama becerilerini geliştirirken Düş Gezgini Ateşböceği'nde, sanatsal bilgi ve beceriler ediniyor ve yaratıcılık, sorumluluk, takım çalışması gibi yaşam becerilerini güçlendiriyor.

Bilim Ateşböceği'nde ise, ilkokul çocuklarına bilimin temelleri öğretilerek, bilimsel düşünme ve problem çözme becerileri kazandırılıyor.

"Eğitimle Daha iyiye" projesindeki her bir Ateşböceği, çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine farklı yönlerden katkı sağlayarak, onların toplumsal başarıya ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. MediaMarkt ve TEGV, bir yılı aşkın bir süredir devam eden proje ile bugüne kadar 3 binden fazla çocuğa ulaştı. Ateşböceği Öğrenim Birimleriyle dört yılda en az 24 bin çocuğa eğitim desteği verilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbay, yeni ve yaratıcı teknolojilerin her alanda karşılarına çıktığı bu dönemde, çocukların eğitim yaşamının bu teknolojilerin bilgisiyle desteklenmesi ve çocuklara erken aşamada yapay zeka okur yazarlığı kazandırılmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Akbay, "MediaMarkt ve TEGV'in hayata geçirdiği Eğitimle Daha İyiye projesi, bir yandan yeni teknolojilere dair eğitim desteğinin gerçekleşmesine vesile olurken diğer yandan sosyal sorumluluk yaklaşımıyla çocukları odağına alıyor. Projenin bir parçası olarak Gaziantep ve Hatay'da çocuklarla buluşmak ve onlarla yapay zekânın temel kavramlarını konuşmak benim için de son derece keyifli bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.



