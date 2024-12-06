İSTANBUL (AA) - Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, kadrosuna Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Şeref Telsiz'i dahil etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Doktor Telsiz, Medical Point Gaziantep hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Şeref Telsiz'in uzmanlık alanları arasında genel anestezi, spinal anestezi, epidural anestezi, ağrısız doğum anestezisi bulunuyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, uzman ekibiyle birlikte sağlık alanındaki kaliteli hizmet anlayışını sürdürüyor.