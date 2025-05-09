Ak Parti Kahramanmaraş 27. Dönem Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Tivi 6 ekranlarında yayınlanan "Gündem Akışı" programına konuk oldu. Programda Kadriye Şahin’in sorularını yanıtlayan Sezal, dünya gündemine ve Türkiye’nin dış politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Filistin Meselesine Dikkat Çekti

Sezal, Türkiye’nin Filistin politikasını değerlendirirken, dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen katliamlara dikkat çekti. Türkiye’nin, Filistin halkına destek veren ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Sezal, “Türkiye dışında bu zulme ses çıkaran bir ülke yok. Dünya, Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı sağır ve sessiz kalmayı tercih ediyor” dedi.

Dünya Gündemine Yönelik Görüşler

Sezal ayrıca, dünya genelindeki ekonomik ve siyasi gelişmeleri ele alarak, Türkiye’nin bu zorlu süreçlerde izlediği dengeli politikaların önemine değindi. Türkiye’nin bölgesel barışa katkı sağlamak için attığı adımların altını çizen Sezal, ülkenin uluslararası arenada güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Program, Mehmet Cihat Sezal’ın çarpıcı değerlendirmeleriyle izleyicilerden büyük ilgi gördü.