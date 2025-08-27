Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçilerine alışveriş ve eğlencenin yanı sıra müzik dolu anlar da sunmaya devam ediyor.

Fuar kapsamında sahne alan sevilen sanatçı Mehmet Hacıbebekoğlu, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Fuara gelen vatandaşlar, şarkılara coşkuyla eşlik ederek keyifli dakikalar geçirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen konser, fuar alanında adeta bir festival havası estirirken, sahne performansı büyük beğeni topladı. Katılımcıların danslarla ve alkışlarla eşlik ettiği gece, fuarın en özel anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Bu tür etkinliklerle şehrin sosyal hayatına canlılık katan Uluslararası Ağustos Fuarı, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliğine de katkı sağlamaya devam ediyor. Konserler ve etkinliklerle dolu fuar, her akşam ziyaretçilerine yeni sürprizler sunuyor.