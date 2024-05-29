Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı panelinde daha adil gelir bir dağılımı için tek önceliğin fiyat istikrarı olduğunu belirterek, "dezenflasyonun eşiğindeyiz" mesajını verdi.

Bakan Şimşek sunumunda, enflasyondaki tek hane için biraz sabır gerektiğini ve enflasyonun bu aydan sonra erimeye başlayacağını bildirerek, "Programımız verimli işliyor. Önümüzdeki aylarda dezenflasyonist noktadayız." dedi.

"Zaman ve sabır gerekiyor"

Şimşek, enflasyonun tek haneye indirilmesinin çok ciddi bir iş olduğunu belirtirken, "Zaman ve sabır gerekiyor" dedi. Bakan Şimşek, "İlk yılımızı geçiş dönemi olarak tanımladık ve bu ay itibarıyla geçiş dönemi sona eriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in sunumunda ön plana çıkanlar

-Programımız verimli işliyor. Önümüzdeki aylarda dezenflasyonist noktadayız.

-Sıkı para politikası sürecek. Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor, çok iyi bir ekibimiz var. Merkez Bankamız bütün araçları kullanıyor, sonuç alacağımıza inanıyorum. Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız, biz dönem dönem yaparız.

Enflasyon beklentilerinde iyileşme var

-Enflasyonda depremin payı giderek azılıyor. Enflasyonda bir patikaya oturtuyoruz. Enflasyon beklentilerinde iyileşme var. Tam bizim hedeflerimize paralel değil ama vatandaşlarımız ve piyasa aktörleri sözlemleri kadar performans de önemli. Beklentilerin bizim yakınsamalara yaklaştığını kısa zamanda göreceğiz.

Kayıt dışı ile mücadele

-Kayıt dışı ile ilgili bir paket açıklamayacağız, fiili olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Sürdürülebilir açık istikrar açısından makro ihtiyati ekonominin gereği.

Cari açığın yüzde 2,5'in altına çekilmesi amaçlanıyor

-Cari açığı yüzde 2,5'in altına çekilmesi bize kalıcı iyileşme sağlayacak. Uyguladığımız politikalar cari açığı geriye çekiyor. Sürdürülebilir açık istikrar açısından makro ihtiyati ekonominin bir gereği. Cari açığı yüzde 2,5'in altına çekilmesi bize kalıcı iyileşme sağlayacak. Uyguladığımız politikalar cari açığı geriye çekiyor. Cari açıktaki gerileme devam edecek.

Enerjiye yatırım

-Cari açık bu sene yüzde 2,5'nın altına düşecek ama kalıcı olarak düşüşü sağlayabilmek için yenilenebilir enerjide dönüşüm, katma değerde yukarı çıkarma hedefliyoruz ve buna ilave olarak Karadeniz'den ya da Gabar'dan ilave enerjiye 'hayır' demeyiz.

"3 yıl için taahhüt edilmiş 60 milyarlık bir kaynak daha var"

-Bankalarımızın küresel sermaye piyasalarından 4 milyar dolar üzerinde kanal devşirildi. Şu anda 3 yıl için taahhüt edilmiş 60 milyarlık bir kaynak daha var. Bu kaynağa 'sıcak para' diyemezsiniz. Bu kaynağın maliyeti oldukça da uygun vadeli.

"KKM'den çıkacağız"

Şok terapi uygulayarak piyasaları bozmamaya çalışıyoruz. KKM'den çıkacağız. Kısa zaman olabilir. TL mevduatlarındaki gelişme sürüyor. Yakında net rezervlerde iyileşmeyi sağlayacağız. Rezervler, Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak.

-Türkiye'nin risk priminde azalış var. 440 puanlık bir düşüş var.

-Kur oynaklığında düşüş var.

"Piyasa fiyatlaması önemli"

-Not artışlarında iyileşme var. Piyasa bizi bugün BB oranında fiyatlamaya başladı. Piyasa fiyatlamasını ben değerli görüyorum.

-Çalışan bu programın geçici olmaması için bizim yapısal dönüşüme ihtiyacımız var.