Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram namazını Hunat Camii’nde eda ederek, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.KAYSERİ (İGFA) - Ramazan ayı boyunca iftar, teravih ve sahur sofralarında bir araya geldiği Kayserililerle rahmet ve bereket ayının huzurunu birlikte yaşayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram namazında da vatandaşlarla buluştu.

Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile birlikte Hunat Camii’nde kıldığı bayram namazı sonrasında Kayserililerle bayramlaşarak, hasbihal etti.

Bayram namazının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayserililer başta olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, “Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun. Hunat Camii’nde eda ettiğimiz bayram namazının ardından hemşehrilerimizle bayramlaşarak gönülden muhabbet ettik” dedi.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Büyükkılıç, bayram namazı sonrasında AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara sunulan ikramlıklar standını da ziyaret ederek vatandaşlara lokum ve bayram şekeri ikram etti.