Milli Gururumuz Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak göğsümüzü kabartmıştı. Milli sporcu Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'a gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Dikeç, madalya ve övgülerle karşılanarak kent protokolü tarafından tebrik edildi.

Ziyaret sırasında, milli sporcular Rümeysa Pelin Kaya ve Safiye Sarıtürk Temizdemir ile birlikte Kahramanmaraş Havalı Tabanca Atış Poligon'unda genç sporcularla buluşan Dikeç, başarılarının ardındaki süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Dikeç, ülkesine madalya kazandırmanın gururunu yaşadığını belirtirken, Rümeysa Pelin Kaya ve Safiye Sarıtürk Temizdemir de milli takımda yer almanın sorumluluğunu ve hedeflerini paylaştılar.

Bu ziyaret, Kahramanmaraş halkı için büyük bir gurur kaynağı olurken, genç sporculara da ilham verici bir buluşma olarak değerlendirildi.