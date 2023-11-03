Çeşitli ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı ve Prof. Dr. Orhan Doğan’ın yanı sıra Genel Sekreter Ali Rıza Bekler de yer aldı

Genel Başkan Yalçın’a ziyaretinde Memur-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Çetin, Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 2 no’lu Şube Başkanı Doç. Dr. Veli Aba ve sendika üyeleri refakat ederken Başkan Yalçın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde bulunmaktan ve Rektör Yasım ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’a hediye takdim etti.

Rektör Yasım, nazik ziyaretlerinden dolayı Yalçın’a ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, günün anısına hediye takdiminde bulundu.