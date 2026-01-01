Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı maaş artışı kesinleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının son enflasyon rakamlarını 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da duyuracak.

Bu veriyle birlikte temmuz–aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Böylece memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı resmiyet kazanacak.

Memur ve Memur Emeklilerinde Enflasyon Farkı Hesabı

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, 7. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri kapsamında belirleniyor. Buna göre memurlar, ocak ayında yüzde 11’lik toplu sözleşme zammına ek olarak, 2025’in ikinci yarısındaki enflasyonun temmuzda verilen zammı aşan kısmı kadar enflasyon farkı alacak.

Pazartesi günü açıklanacak TÜFE verisi, bu farkın oluşup oluşmadığını ve oranını kesinleştirecek.

İlk Hesaplamalar Ne Gösteriyor?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şu ana kadar oluşan artış: %11,20

Memur ve memur emeklileri için oluşan artış: %17,55

Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle bu oranların daha da yükselmesi bekleniyor.

Olası Senaryolar Masada

11 aylık enflasyon yüzde 29,74 seviyesinde. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre olası zam oranları şöyle:

Enflasyon %31 olursa: SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %12,28 Memur ve memur emeklisi: %18,70

Enflasyon %33 olursa: SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %14 Memur ve memur emeklisi: %20,51



Sadece Maaşlar Değil, Sosyal Ödemeler de Etkilenecek

Açıklanacak aralık ayı enflasyonu;

En düşük emekli maaşını ,

65 yaş aylığını ,

Sosyal yardım ödemelerini

doğrudan etkileyecek.

Memur ve emeklilerin, ocak ayının ortasından itibaren zamlı maaşlarını hesaplarında görmesi bekleniyor.

