İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in acı günü...

Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akşener'in ablasının vefatını İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu duyurdu.

Akşener'in ablası hayatını kaybetti

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cenazeye ilişkin bilgi verdi.

Zorlu'nun paylaşımına göre Mualla Özen’in cenazesi bugün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Gündoğdu köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

"Mekanı cennet olsun"

Özen’in vefatını sosyal medya hesabından duyuran İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.



"Oğulları Murat'ı kaybettikten sonra her genci Murat gören ablam ve eniştem"

Öte yandan yıllar önce Meral Akşener ablasıyla ilgili yaptığı bir paylaşımda, "Oğulları Murat'ı kaybettikten sonra her genci Murat gören ablam ve eniştem. Sizden çok şey öğrendim" demişti.