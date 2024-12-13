Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Üniak iş birliğiyle düzenlenen “Son Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası” konulu konferans, Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Konferansa Türkiye’nin emekli Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve gazeteci - yazar İsmail Kılıçarslan konuşmacı olarak katıldı. Uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası perspektifinden kritik değerlendirmelerin yapıldığı etkinlik, gençlerin yanı sıra protokol üyelerinin de ilgisini çekti. Konferansı takip edenler arasında Vali Mükerrem Ünlüer, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da yer aldı.

Uluslararası Arenadaki Gelişmeler Ele Alındı

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, emekli Büyükelçi Hasan Murat Mercan, uluslararası ilişkilerde yaşanan son gelişmelerin Türkiye’nin dış politikasına etkilerini değerlendirdi. Mercan, özellikle bölgesel dengeler, jeopolitik ittifaklar ve Türkiye’nin stratejik hamleleri üzerine dikkat çekici bilgiler sundu. Gazeteci - yazar İsmail Kılıçarslan ise küresel gündemin toplumsal etkilerine ve dış politika kararlarının halk nezdindeki yansımalarına değindi. Mercan, Türk dış politikasında tarihi süreçlerin ve kültürel dinamiklerin önemine vurgu yaparak gençlerin geleceğin politika yapıcıları olarak oynayacağı rolün altını çizdi.

Gençlerden Tam Not

Katılımcıların sorularıyla interaktif bir şekilde ilerleyen konferans, hem akademik hem de toplumsal düzeyde anlamlı bir diyalog ortamı sağladı. Gençler, programın sonunda konuşmacılara yoğun ilgi göstererek dış politika üzerine merak ettikleri soruları yöneltti. Türk dış politikasına dair güncel ve çarpıcı analizlerin yapıldığı etkinlik, hem katılımcılar hem de öğrenciler açısından ufuk açıcı bir program olarak değerlendirildi.

“Türkiye, Suriye’de Yaşananlara En Duyarlı Ülke”

Emekli Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, programa ilişkin yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardan sonra Kahramanmaraş’a ilk defa geldim. Bir yandan deprem sonrası gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gördüm bir yandan da genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Türk dış politikası üzerine gençlerimizle sohbet ettik. Bölgemizde çok hareketli günler yaşanıyor. Dolayısıyla bu söyleşi zaman açısından da çok güzel oldu. Türkiye, Suriye’deki gelişmelere en duyarlı ülkelerin başında geliyor. Yaşanan gelişmelerden de en çok etkilenecek ülkeyiz. İnşallah bölgeye bir an önce barış ve huzur gelir” ifadelerini kullandı.

“Halep de Kahramanmaraş Gibi Yeniden Ayağa Kalkacak”

Programda konuşan yazar İsmail Kılıçarslan, “Kahramanmaraş ve Halep’i birbirine benzetiyorum. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş nasıl yıkıldıysa Halep de aynı şekilde yıkılmış durumda. Ancak Kahramanmaraş nasıl ayağa kalkıyor, hatta eskisinden daha güçlü bir hale geliyorsa Halep de aynı şekilde çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır” cümlelerini kaydetti.