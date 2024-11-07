Yerlikaya, 1 haftada düzenlenen "Mercek-27" operasyonlarında 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 2 bin 274 silahın ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 1100 ruhsatsız tabanca, 516 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek ve 632 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 274 silahın ele geçirildiğini belirtti.