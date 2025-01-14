Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, hayatını kaybedenlerden BBP İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı'nın telefonunu en son arayan kişilerden olan eski Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı tanık olarak ifade verdi.

Avcı, ifade öncesinde Sivas Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, bu işin kaza olmadığını, suikast olduğunu öne sürdü.

Avcı, olay günü saat 22.54’te Yancı’nın telefonunu aradığında birilerinin telefonu açtığını ve 12 saniyelik görüşmede kuvvetli bir doğa sesi duyduğunu söyledi. 3-4 dakika sonra Yancı’yı arayan bir akrabasının ise telefonu açan kişi tarafından "Bu telefonu bir daha aramayın, başınız belaya girer" şeklinde tehdit edildiğini iddia etti.

16 yıldır ana davanın açılmadığını belirten Avcı, "Aile ve avukatlarımızla birlikte birçok mahkemeye katıldık. Mahkeme kayıtlarından gördüklerimizle her şeyin açık olduğunu düşünüyoruz. Ana dava açılırsa bu işin kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz," dedi.

Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki maksat bizleri yıldırmak, aileyi usandırmak ve artık bu işin olmayacağı, çözülmeyeceği kanaatine vardırarak, zaman aşımına uğratmak ve dosya kapatılmak isteniyor. Muhsin Yazıcıoğlu'na inanan insanlar bu dosyayı kapattırmayacak. Şimdiye kadar efendice mahkemelere gittik geldik, gürültü yapmadıysak, devlete olan güvenimizdendir. Devletimize, savcılarımıza, hakimlerimize güvenmek istiyoruz."

Görevi kötüye kullanmaktan haklarında dava açılan bazı kamu görevlilerinin ceza aldığını hatırlatan Avcı, "O gün kazadan sonra bunlar görevi kötüye kullanmışlar. Devlete ve millete ihanet etmişler. Bu organize bir suç örgütüdür. Arkasında hangi şer odakları, terör örgütleri varsa hiç fark etmez devletin bu işi çözmesi lazım. Ana davayı yürüten savcılarımıza güvenmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklama sırasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Yüksel Yancı'nın oğlu Alper Yancı ve partililer de hazır bulundu.

Avcı, daha sonra SEGBİS ile bağlandığı Kahramanmaraş Adliyesine ana davanın açılması için devam eden soruşturma kapsamında ifade verdi.