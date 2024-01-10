Sağlık altyapısının güçlendirilmesi noktasında Sağlık Bakanlığı tarafından otogar yanında hayata geçirilen 400 yatak kapasiteli Merkez Acil Durum Hastanesi’nin inşası hummalı bir şekilde sürüyor.

Şehrin kalıcı konuttan iş yerine, ulaşımdan sosyal donatılara, yeşil alandan eğitime tüm alanlarda ihtiyacının karşılanması noktasında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken sağlık altyapısının güçlendirilmesi için de yatırımlar sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan Ferhuş Sağlık Kompleksi ile Nurhak ve Türkoğlu Acil Durum Hastanesinin yapımı sürerken Önsen bölgesinde hayata geçirilecek bin yataklı şehir hastanesinde de süreçler ilerliyor. Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin yanına kazandırılacak Merkez Acil Durum Hastanesi’nin de yapımı hummalı bir şekilde devam ediyor. Fore kazık üzerine inşa edilen, 55 bin metrekare kapalı alana sahip ve 400 yatak kapasiteli hastanenin kısa sürede tamamlanmasıyla hizmete alınması hedefleniyor.

Kahramanmaraş’a 5 Yeni Sağlık Kompleksi

5 farklı noktaya kazandırılacak sağlık kompleksleriyle Kahramanmaraş’ın sağlık altyapısının ciddi oranda güçlendirileceğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “6 Şubat depremlerinden ciddi oranda etkilenen sağlık altyapımızı güçlendirmek için Sağlık Bakanlığımız tarafından şehrimize 5 yeni sağlık kompleksi kazandırılıyor. Ferhuş Sağlık Kompleksi, Nurhak ve Türkoğlu Acil Durum Hastaneleri ile Merkez Acil Durum Hastanesinin inşası hızla sürüyor. Önsen bölgesinde hayata geçirilecek bin yataklı şehir hastanesinde de süreçler sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Şehir merkezi ve ilçelerimize kazandırılan yeni sağlık kompleksleriyle şehrimize 2 binin üzerinde yatak ilavesi olacak. Afetlere karşı dayanıklı ve son derece modern bu tesislerimizle şehrimizin sağlık altyapısı ciddi oranda güçlenecek ve hemşehrilerimize uzun yıllar boyunca hizmet verecek” cümlelerini kaydetti.