Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alınan yeni kararı açıkladı.

Herhangi bir zaman dilimine takılmadan anında para göndermeyi sağlayan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi işlemlerinde üst limit artırıldı.

Bugünden itibaren işlem başına ödemelerin üst limiti 50 bin liraya yükseltildi.

Böylelikle 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye ve kuruma Elektronik Fon Transferi (EFT) yapılabilecek.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin liraya kadar işlem yapılabiliyor.

Merkez Bankası'ndan açıklama

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: