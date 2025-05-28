Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta kurban satış yerleri netleşti.

Şehir dışından gelen besicilerin de yoğun ilgi gösterdiği kurban pazarları, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kahramanmaraş merkezde kurban satışlarının, her yıl olduğu gibi bu yıl da belirlenen alanlarda yapılacağını belirten Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, Büyükşehir Belediyesi ile Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde kurbanlık hayvan satışlarının sürdürüleceğini açıkladı.

Uyduran, bu üç noktada gerekli altyapının hazırlandığını ve vatandaşların güvenle alışveriş yapabilecekleri koşulların oluşturulduğunu ifade ederek, hem satıcıların hem de alıcıların mağdur olmaması adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Ayrıca başkan uyduran büyükşehir belediyesi canlı hayvan borsası içerisinde yer alan adaklık pazarı esnaflarını da ziyaret ederek onlara hediyeler takdim etti.

Esnaflarda hediyelerinden dolayı başkan uydurana teşekkür ederek her bütçeye uygun kurbanlığın pazarda mevcut olduğuna dikkat çekti.

Kurban almak isteyen vatandaşlar, belirlenen bu alanlarda satışa sunulan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan seçimlerini yapabilecek.