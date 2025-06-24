Isparta'nın Aksu ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında üzücü bir iş kazası meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Recep P., kafasına taş düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mermer Ocağında Feci Kaza

Kaza, Aksu ilçesi Öbektaş mevkiindeki bir mermer ocağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı sırada Recep P.'nin kafasına büyük bir taş düştü.

Olayın ardından iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye Kaldırıldı Ama Kurtarılamadı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Recep P., sağlık ekipleri tarafından Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç işçi hayatını kaybetti.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Mermer ocağındaki iş güvenliği önlemleri ve olayın detayları inceleniyor.