Kuvvetli Rüzgar Silifke'de Etkisini Gösterdi

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte birçok noktada ağaçlar devrilirken, kırılan dallar maddi hasara neden oldu.

Vatandaşlar zor anlar yaşarken, ekipler ihbarlar üzerine hızla çalışma başlattı.

Devrilen Ağaçlar Araçlara Zarar Verdi

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde çok sayıda ağaç devrildi. Kırılan büyük dalların üzerine düştüğü park halindeki 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Belediye ve İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Rüzgarın devirdiği ağaçlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, belediye ve itfaiye ekipleri bölgelerde çalışma başlattı.

Ekipler, yolları kapatan ağaç ve dalları kaldırarak ulaşımın yeniden normale dönmesini sağlamak için yoğun mesai harcadı.

Boğsak Koyu'nda Yelkenli Karaya Oturdu

Olumsuz hava koşulları denizde de etkisini gösterdi. Silifke'ye bağlı Boğsak Koyu'nda, kuvvetli rüzgarın sürüklediği bir yelkenli kıyıya çarparak karaya oturdu.

Teknenin bulunduğu yerden güvenli şekilde kaldırılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Yetkililerden Dikkatli Olun Uyarısı

Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürebileceği belirtilirken, yetkililer vatandaşlardan devrilme riski bulunan ağaçlar, çatı uçmaları ve deniz ulaşımı konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Özellikle sürücülerin ve denize açılacak vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri gerektiği vurgulandı.