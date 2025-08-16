Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresinde çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, bölgede su borusu yapımı sırasında kaynak yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri iddiasıyla yüklenici firma sahibi Ş.K. ile işçiler R.G, B.S, M.A.A, H.B. ve M.H.U. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yüklenici firma sahibi Ş.K. ile işçiler R.G, M.A.A ve H.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, B.S. ve M.H.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangında 984 Hane Boşaltıldı

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle 10 yerleşim yerinin etkilendiği, toplam 984 hanenin boşaltıldığı bildirildi. Dumandan etkilenen 17 kişinin ise ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.