“Acemi Cadı” dizisi ile ekranlarda boy gösteren sonrasında birçok yapımda yer alan Merve Boluğur, oyunculuğu bıraktı, şarkıcılığı seçti.

Radikal kararlar alan Boluğur, özel hayatını da renklendirdi.

Evleniyor

Geçtiğimiz aylarda DJ Mert Aydın ile aşk yaşamaya başlayan Boluğur, kısa süre içerisinde evlilik teklifi aldı.

Sevgilisine “evet” diyen Boluğur, bugün Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girecek.

Gelinlikle ilk poz

Nikah öncesi hazırlıkları takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur, saç ve makyajının yapıldığı anları Instagram hesabından yayınladı.

Soyadına ekleme yapan Boluğur’dan bir de gelinliği ile fotoğraf geldi.

Boluğur bu kareleri, "Gelin gibi gelin" notuyla beğeniye sundu.