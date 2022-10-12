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Boluğur, eşinin rahatsızlığıyla ilgili bilgi vermedi.

10 günlük gelin, sosyal medya hesabından eşi Mert Aydın'ın hastalandığını duyurdu. Eşinin hasta yatağından Selfie yapan Boluğur paylaşımına şu notu yazdı: "İyi günde kötü günde dedik"

Mert Aydın'la yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla 'kocam' hitabını kullanan Merve Boluğur, balayından paylaşım yaptı.,

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile sevgilisi DJ Mert Aydın geçtiğimiz haftalarda görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

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