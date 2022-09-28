Antalya’da arkadaşıyla buluşacağını söyleyen 1 çocuk annesi Mervenur Polat, 19 Ekim 2020 günü evden ayrıldı, bir daha da geri dönmedi.

O dönem 20 yaşında olan Mervenur için hemen arama çalışması başlatılırken, polis 7 Mart 2021'de Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı.

Folyoya sarılı cansız bedeni bulundu

Dinleme ve takip sonucu yakalanan Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi.

Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni bulundu.

Polat'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Nasıl öldürdüğünü anlattı

Cüneyt Akyol, ifadesinde Mervenur Polat'ı nasıl öldürdüğünü anlattı.

Katil Akyol, “Mervenur'a 'Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor' dedim. Mervenur üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a 'Hadi gel; Merve, seni bekliyor' diye seslendim. Gökhan'dan cevap alamadım. Gökhan gitmişti. Gökhan gelmeyince Mervenur, beni aşağılamaya başladı. Bir anda kendimi kaybederek sepet ucuna bağlı çamaşır ipini Mervenur'un boynuna doladım ve üzerine basarak boğarak öldürdüm sonra da Mervenur'un cesedini önce mutfak lavabosunun altına koydum. Ardından evde bulunan çarşaf, bezler, çuval, halı ve naylon streçle sardım.” dedi.

Kardeşi, dövmesinden teşhis etti

Mervenur Polat'ın çürüyen cesedini ise erkek kardeşi, parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan dövmeden teşhis etti.

Polis olayla ilgili Ferdi T., Halil İbrahim Ş., Aziz Kaya, Gökhan Hamurcu, Süleyman Gülten ve Z.U.'yu gözaltına aldı.

7 şüpheli yakalandı

Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Z.U. ve Süleyman Gülten, savcılıktan serbest kalırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.

Gökhan Hamurcu, Halil İbrahim Ş. ile Ferdi T. de daha sonra itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Sanıklar hakim karşısında

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cüneyt Akyol ve Aziz Kaya, cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Tutuksuz sanık Süleyman Gülten ile şikayetçiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mütalaaya karşı savunma yapan Süleyman Gülten, beraatini talep etti.