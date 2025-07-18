Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

34 LBP 302 plakalı servis minibüsünün sürücüsü M.K., Organize Caddesi’nde 34 BFF 493 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.B. yönetimindeki araçla çarpıştı.

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10 Kişi Yaralandı

Kazada minibüs şoförü ile araçta bulunan 7 işçi, ayrıca otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Olay Yerinde İnceleme

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.