Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

34 LBP 302 plakalı servis minibüsünün sürücüsü M.K., Organize Caddesi’nde 34 BFF 493 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.B. yönetimindeki araçla çarpıştı.

10 Kişi Yaralandı

Kazada minibüs şoförü ile araçta bulunan 7 işçi, ayrıca otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay Yerinde İnceleme

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.