Müslümanlar, bayram namazı için işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’ya akın etti.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 60 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa’da kıldı.
Namazlarını kısıtlamaların gölgesinde eda eden Müslümanlar, tekbir getirerek dua etti.
Mescid-i Aksa çevresine demir bariyerler yerleştiren İsrail polisi, ibadet etmeye gelenleri kimlik kontrolünden geçirdi.
İsrail güçlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)