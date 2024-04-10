Müslümanlar, bayram namazı için işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’ya akın etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 60 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa’da kıldı.

Namazlarını kısıtlamaların gölgesinde eda eden Müslümanlar, tekbir getirerek dua etti.

Mescid-i Aksa çevresine demir bariyerler yerleştiren İsrail polisi, ibadet etmeye gelenleri kimlik kontrolünden geçirdi.

İsrail güçlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı.