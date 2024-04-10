Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası (KMTSO) İse Kahramanmaraş Ticaret Borsası Geleneksel Bayramlaşma Etkinliğini Düzenleyerek İş Dünyası Temsilcilerini Bir Araya Getirdi.

Düzenlenen Bu Özel Program, İş Çevrelerinin Bir Araya Gelerek Bayramlaşma Ve Dayanışma Duygularını Pekiştirdiği Anlamlı Bir Etkinlik Oldu.

Gerçekleştirilen Bayramlaşma Programına Kahramanmaraş'ın Önde Gelen İş İnsanları, Sanayici Ve Ticaret Erbabı Yoğun İlgi Gösterdi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Etkinlikte Yaptığı Konuşmada, İş Dünyasının Zorlu Süreçlerden Geçtiğini Ancak Birlik Ve Beraberlik İçinde Bu Zorlukların Üstesinden Gelinebileceğini Vurguladı.

Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı İse Bayramlaşma Programına Katılan Herkese Teşekkür Ederken Tüm Kahramanmaraş Halkının Bayramını Kutladı.