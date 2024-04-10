6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da depremzedeler, konteyner mescit ve camilere akın etti,Türkoğlu ilçesindeki Türkiye-Azerbaycan Lojistik Konteyner Kent'te abdestlerini alan ve Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Mescidine gelerek saf tutan bazı depremzedeler, bayram namazını burada eda etti.

Mescide sığmayan vatandaşların bazıları da evlerinden getirdikleri seccadelerle avluda saf tuttu.

Namazın ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Bir bayramı daha konteyner kentte geçirmenin burukluğunu yaşayan depremzedeler, namaz çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.



Öte yandan bazı afetzedeler de şehrin sembol camisi Abdülhamid Han Camisi başta olmak üzere depremde hasar görmeyen diğer cami ve konteyner mescitlerde bayram namazı için saf tuttu.