Kahramanmaraş’ta sanat ve edebiyatın nabzını tutan önemli kurumlardan biri olan Kahramanmaraş Sanat ve Edebiyat Derneği (MESDER), Mado ana sponsorluğunda edebi yetenekleri keşfetmek ve öykü sanatına gönül verenleri teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz yıl ilkini büyük ilgiyle gerçekleştirdiği Ulusal Öykü Yarışması’nın bu yıl ikincisini düzenliyor.

Yarışmanın basın lansmanı, MESDER Başkanı Ali Avgın ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla dernek binasında gerçekleştirildi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda yarışmanın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Yarışmanın ana sponsorluğunu üstlenen MADO’ya özel bir teşekkür sunan Başkan Avgın, “Kültüre, sanata ve edebiyata duydukları hassasiyetle yanımızda olan tüm gönül dostlarına teşekkür ediyorum. Bu yarışma, hem Kahramanmaraş’ın hem de ülkemizin edebi zenginliğine katkı sağlayacak önemli bir adımdır,” sözleriyle destek veren herkese minnettarlığını ifade etti.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur ise yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“MADO ailesi olarak yalnızca lezzet değil; kültür, sanat ve insana dair tüm değerlere katkı sunmayı bir görev kabul ediyoruz. Bu anlamlı etkinliğin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz,” dedi.

Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek olan yarışmanın; yetenekli kalemlerin ortaya çıkmasına, yeni seslerin duyulmasına ve Türk öykücülüğüne katkı sunmasına vesile olması bekleniyor.

Kalemin gücüne inanan herkesi bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet eden MESDER, edebiyatla dolu bir sezonun kapılarını bir kez daha aralıyor.