Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan kuvvetli kar yağışı beklenen Adıyaman, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş ile karla karışık yağmur beklenen Kastamonu, Samsun ve Sinop için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.