AK Parti İlçe Teşkilat Mensuplarıyla bir araya geldi AK Parti İlçe Teşkilat Mensuplarıyla bir araya geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi.
Türkiye, hafta sonuna doğru doğu, orta ve güney kesimlerinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini hissederken, bugünden itibaren 2 gün boyunca Suriye'den girecek yoğun toz taşınımı da hayatı zorlaştıracak. 
Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı öngörülüyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı uyarılar yapıldı. 

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt