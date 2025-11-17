Batı Karadeniz’de Fırtına Bugün Akşam Başlıyor

Batı Karadeniz’in batısında fırtınanın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı ve yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Bölge halkının, özellikle denizcilerin ve sahil kesiminde yaşayanların tedbirli olması gerekiyor.

Marmara’nın Güneyinde Fırtına Yarın Sabah Başlıyor

Marmara’nın güneyinde ise fırtınanın yarın günün ilk saatlerinden itibaren başlaması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Yetkililer, ulaşım ve deniz faaliyetlerinde dikkatli olunmasını öneriyor.

Kuzey Ege’de Fırtına Akşam Saatlerinden Sonra Etkili Olacak

Kuzey Ege’de fırtına, bugün akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli olarak esecek. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bölge sakinlerinin, deniz ulaşımı ve açık alanlarda dikkatli olması tavsiye ediliyor.