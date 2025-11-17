Karar, Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından alınırken, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından da resmi olarak duyuruldu. Bu değişiklik, uzmanlık hedefleyen binlerce adayın kariyer planlarını doğrudan etkiliyor ve bazı öğrencilerde belirsizlik yaratıyor.

ÖSYM’den Gerekçe: Sınav Takvimindeki Çakışmalar

ÖSYM, kararın gerekçesi olarak, yılda toplam 7 uzmanlık sınavı ve 20 yerleştirme sürecinin aynı takvimde yürütülmesinin sınavlarda çakışmalara ve aksaklıklara yol açtığını açıkladı.

Yeni düzenleme ile sınav takvimlerinin daha düzenli ve planlı yürütülmesi hedefleniyor. Ancak bu durum, özellikle DUS’a hazırlanan genç hekimlerin kariyer süresini bir yıl uzatacak ve hazırlık stratejilerinde yeniden düzenleme yapmalarını gerektirecek.

Bakanlık Güvencesi: Kontenjanlarda Değişiklik Yok

Sağlık Bakanlığı, sınav sayısındaki azalmaya rağmen yıllık toplam uzmanlık kontenjanlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirtti. Bu güvenceye rağmen, meslek örgütleri ve adaylar, sınavın yılda yalnızca bir kez yapılmasının genç hekimler için büyük bir mağduriyet yaratacağını ifade ediyor.

Meslek Örgütlerinden Çağrı: Kararın Gözden Geçirilmesi

Meslek örgütleri, emeğin heba olmaması ve adayların hak kaybına uğramaması için yetkililere çağrıda bulunarak, DUS’un yeniden yılda iki kez yapılması yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep ediyor. Uzmanlık yolunda olan diş hekimliği adayları, bu yeni düzenlemeye göre sınav hazırlıklarını yeniden planlamak zorunda kalacak.

DUS kararının uygulanması ve adaylar üzerindeki etkileri, önümüzdeki dönemde meslek örgütleri ve yetkililer tarafından yakından takip edilecek.

DUS 2026 Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Diş Hekimliği Uzmanlık sınavı başvuruları 16-24 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

DUS 2026 Sınav Tarihi Ne Zaman?

Diş Hekimliği Uzmanlık sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

DUS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

DUS sonuçları 26 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.