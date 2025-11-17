Hayırsever iş insanı Halil İbrahim Gümüşer’in katkılarıyla inşa edilen Halil İbrahim Gümüşer Ortaokulu, yapımının tamamlanmasının ardından eğitim-öğretime başladı. Yeni okul, modern sınıfları, geniş sosyal alanları ve çağdaş eğitim olanaklarıyla bölgedeki öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor.

Okulun açılışında Gümüşer ailesi, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur ile birlikte okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğrencilerin heyecanına ortak olan yetkililer, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekti. Halil İbrahim Gümüşer ve ailesi, eğitime yaptıkları katkılarla toplumun takdirini kazandı.

Millî Eğitim yetkilileri, okulun açılmasının bölgede eğitim kalitesini artıracağını ve öğrencilerin çağdaş bir ortamda öğrenim göreceğini vurguladı. Yeni okul sayesinde öğrenciler, teknolojik donanım ve sosyal aktivitelerle desteklenen bir eğitim süreci yaşayacak.

Halil İbrahim Gümüşer Ortaokulu, hayırsever katkılarıyla yapılan eğitim yatırımlarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Okul, bölgedeki gençlerin gelişimi ve geleceğe hazırlanması açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.