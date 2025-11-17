Grubun son maçında İspanya ile karşılaşacak milliler, ikinci sırada yer alması halinde Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off oynayacak. Milli takım grubunu ilk sırada bitirirse Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı elde edecek. Bunun için de İspanya’yı deplasmanda en az 7 farkla mağlup etmesi gerekiyor. Bunun dışındaki tüm sonuçlarda İspanya direkt bilet alacak, Türkiye ise play-off oynamak zorunda kalacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5. maçlarda alınan sonuçların ardından A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşti.

2026 Dünya Kupası play-off turunda elemelerden 12, Uluslar Ligi'nden ise 4 takım takım yer alacak. 16 takım dörderli torbalara ayrılacak ve birinci torbadaki takımlar dördüncü torbadakilerle, ikinci torbadaki takımlar ise üçüncü torbadaki takımlarla eşleşecek.

Play-off eşleşmeleri 20 Kasım Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından netleşecek. Play-off maçları ise Mart 2026'da oynanacak.

Play-Off Muhtemel Rakipler:

A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

1. Torba: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Polonya

2. Torba: Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya

3. Torba: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek

4. Torba: Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda