Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen Fakültesinde 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.



KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Dekan Prof. Dr. Serhan Uruş, Fen Fakültesi Akademik ve İdari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, mezun öğrenciler ve ailelerini tebrik ederek öğrencilere başarı dileklerini sundu. Dekan Prof. Dr. Serhan Uruş ise kısa bir konuşma gerçekleştirerek mezun öğrencilere başarılar dileyip ailelerine teşekkür etti.



Açılış konuşmalarının ardından 2023-2024 Akademik Yılı Fen Fakültesi Dönem Birincisi Biyoloji bölümünde öğrenim gören Meliha Okumuş, Dönem İkincisi Kimya Bölümünde öğrenim gören Fatma Çalışır ve Dönem üçüncüsü Matematik Bölümünde öğrenim gören Büşra Betül Çavuşoğlu’na plaket, başarı belgeleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.



Mezuniyet töreni; 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde kaybettiğimiz akademik/idari personelimiz ve öğrencilerimizin anılmasının ardından mezuniyet andının okutulması, öğrencilerin kep atması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR