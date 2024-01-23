Bahçeli: Cumhur ittifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini hem inşa edecek hem de demokrasi meşalesi ile aydınlatacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Diyarbakır’da yaşanan imam-kaymakam olayına ilişkin açıklama yapan Devlet Bahçeli, Kulp Kaymakamı Burak Akeller'e sahip çıktı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçtiğimiz cuma günü yaşanan, asıl mecrasından saptırılan bir hadise konuşulmuştur. İlçe kaymakamımız cumaya gitmiş, minbere çıkan imam, hutbeyi okurken, şehitlerimize rahmet içeren bölümü es geçmiştir. Şehitlerimize rahmet eden kısım okunmayınca kaymakam, imamı uyarmıştır. İmam, 'bana baskı yapılıyor' deyince, kaymakam, 'sen devletin imamısın kimden korkuyorsun' demiştir. Bir çizikten darp raporu almak, müslümanca bir tavır değildir. Huzurlarınızda kaymakamımızın alnından öpüyor, onu yetiştiren ana babasına saygılarımı sunuyorum. Konuyla ilgili hassasiyet gösteren Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'yı teşekkürlerimi sunuyorum.

