Bahçeli, "Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım. Mayıs ayında bu işi bitirelim" dedi.

Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Sandık milli iradenin tecelli meydanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa buyursunlar halep orada ise arşın Meclis'tedir. Gazi Meclisimiz Türk milletinin demokratik hükmü, iradesinin onuru, 103 yıllık medarı iftiharıdır. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiyemizi hep birlikte seçime taşıyalım. Kaldı ki mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim.