DEM'li Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını yorumlayan Bahçeli "Seçimlere katılması bile başlı başına bir skandal" ifadelerini kullandı.

Bir belediye başkanı düşününüz, PKK yapılanmasının üst düzey yönetimi olarak görev alsın... Mehmet'lerimize, koruyucularımıza karşı şehre inen hainleri evde barındırsın. Hakkari Belediye başkanı hamdolsun görevden alınarak gözaltına alınmıştır. İçişleri Bakanlığı'mız hukuk sınırlarında devreye girmiştir. Bakanımızı ve görev arkadaşlarımızı kutluyorum. Bir PKK'lının seçimlere katılması skandaldır.

Kaynak: TRT HABER