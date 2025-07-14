Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 3 yıldır MHP Kahramanmaraş İl Başkanı olarak görev yapan Hüseyin Vahit Demiröz, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

MHP’de uzun süredir il başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Vahit Demiröz, görevinden ayrıldığını resmi olarak açıkladı. Demiröz, yaptığı duygusal veda mesajında teşkilata ve genel merkeze teşekkür etti.

Demiröz'den Duygusal Veda: "Her Daim Lider, Teşkilat, Doktrin"

Demiröz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum, samimiyetle, sadakatle ve cesaretle yürütmekte olduğum MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayım.

Liderimizin emrinde son nefesimize kadar hareketimizin başarısı için ter dökmek vazifemiz olacaktır. Her daim Lider, Teşkilat, Doktrin demeye devam edeceğiz.”

Demiröz, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye ve Genel Merkez teşkilatına teşekkür ederken, görev süresince destek veren tüm teşkilat mensuplarına da minnettarlığını iletti.

Yeni İl Başkanı Kim Olacak? Gözler Genel Merkezde

Demiröz’ün istifasının ardından MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı koltuğu için yeni ismin kim olacağı merak konusu oldu. Parti kulislerinde birçok ismin adı geçerken, genel merkezin önümüzdeki günlerde resmi atamayı duyurması bekleniyor.