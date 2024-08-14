Akın akın fuar alanına gelen vatandaşlar, hem anılarını tazeleme imkânı bulduğunu hem de yeni anılar biriktirdiklerini belirterek fuarı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ve teşkilat mensupları KAFUM Fuar alanını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Fuar alanını gezen protokol üyeleri Ziyaretlerin ardından Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu