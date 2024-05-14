Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Çevremizde barış ve güvenlik odaklı huzur kuşağının oluşması, uzun vadeli dostane ilişkiler kurulması MHP'nin amacıdır.

Uluslararası karar alma mekanizmalarının baştan aşağı revize edilmesi ertelenemez mecburiyettir.

İSRAİL HADDİNİ AŞMIŞTIR

BM dünya barışı için kurulsa da bu tarihi pozisyonundan uzaklaşmıştır. Filistin'de görüldüğü gibi BM'de alınan karar 5 devlet tarafından yok sayılmakta ve işlevsiz hale getirilmekte. Türkiye'nin aralarında bulunduğu 80 ülke Filistin üyeliğinin tekrar görüşülmesi için tasarı sunmuştur. 143 ülke kabul, 9 ülkenin ret oyu ile onaylanmıştır. Uluslararası toplum Filistin'in yanında durmuştur. Netanyahu katil, soykırımcı arıyorsa bir boy aynasına bakmalıdır. İsrail hattı ve hududu çoktan aşmıştır.

BM'nin demokratikleşmesi acil eylem çerçevesinde ele alınmalıdır. Eşit temsiliyet hakkının sağlanması hayata geçirilmelidir. Daha kapsayıcı yapı kurulmalıdır.

Veto yetkisinin sınırlandırılması dünya barışına muazzam bir hizmet olacaktır. Netanyahu'nun Refah'taki masumlara saldırması alçaklıktır. 221 gündür sivil halk yok edilmekte. Soykırımın bahanesi olamaz. Türkiye cesur dolu politikaları Filistin'in destekçisidir. Türkiye haklının safında, zulmün karşısındadır.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve kabinesinin sonuna kadar yanındayız ve arkasında duracağız. Bugün Kudüs'te susarsak gelecekte yurdumuzda çetin olaylar olacaktır. Gazze'yi konuşmak demek Şanlıurfa'yı konuşmak demektir. İsrail ile Filistin arasında ateşkes yapılmalı ve kalıcı barış için taraflar harekete geçmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan, 67 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka seçenek yoktur. Aksi halde orta doğunun bir kıvılcımla yanması mukadderdir.

BATI'NIN ÇAĞDAŞLIĞI BATSIN

Eurovision'daki görüntüler kültürel erimedir. Marjinallik korkunç düzeydedir, yozlaşma teyitlenmiştir.

Önceki yüzyılı kaybetsek de Yeni yüzyılı kaybetmeyeceğiz. Milli eğitim en büyük kozumuz ve enerjimizdir. Memnuniyetsiz kitleler sapkın eğilimlerin pençesindedir. Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehdit ile yüz yüze kaldığını belgelemiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın çöküş propagandasına dönüşmesi kokuşmuşluğu göstermiştir. İsviçreli yarışmacı utanç vericidir. Buna modernlik deniyorsa olmaz olsun böyle bir modernlik. Batı'nın çağdaşlığı batsın. Biz çağdaşlığı ve modernliği kendi özümüzde kendi değer yargılarımızda bulacağımızı kararlılıkla belirtmek istiyorum. Kendimiz kalarak, aile yapımızı koruyarak hem Türk hem de Müslüman olarak Kızılelma destanını kahramanca haykıracağız.

MEB tarafından hazırlanan maarif modelini destekliyoruz. Milli Eğitim Bakanı'mızı kutluyorum. Öğretmenlik meslek kanunundaki değişikliği destekliyoruz. Öğretmenlerimize şiddeti lanetliyoruz.

ÖTV VE KDV SORUNUNA NEŞTER VURULMALI

Türkiye'yi doyuran, çalışkanlık abidesi çiftçilerimizin derdi derdimiz, sevinci sevincimizdir. Ekmeğinin peşinde olan çiftçi kardeşlerimizin yüzünün gülmesi hedefimizdir. Onlara ne versek, ne yapsak yetersizdir. Bizi doyuran çiftçilerin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Enflasyon canavarının boğazı sıkıldıkça bundan çiftçilerimiz de kazançlı çıkacaktır. 2024 bütçesinde tarıma verilecek destek yüzde 44 artırılmıştır. Buna rağmen gübre ve mazot desteğinin artırılması dileğimizdir. Tarım sektörü stratejik sektördür. Çiftçilerimizi aracıya, tefeciye, komisyoncuya ezdirmeyeceğiz. Terk edilen köylerin, dökülen göz yaşlarının umudu MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Çiftçilerimizin arkasında olacağız.